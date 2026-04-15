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Concert Voix Meslan

Concert Voix Meslan samedi 23 mai 2026.

Adresse : Salle des fêtes

Ville : 56320 Meslan

Département : Morbihan

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Meslan

Concert Voix

Salle des fêtes Meslan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 18:00:00
fin : 2026-05-23 19:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Concert des ateliers voix de l’École de Musique du Pays du Roi Morvan avec la chorale des enfants les Hirondelles, la chorale de chants Rrom Slobodia et la chorale classique Agora.   .

Salle des fêtes Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 14 83 

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English :

L’événement Concert Voix Meslan a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan

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