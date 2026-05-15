Exposition mer Médiathèque Meslan

Meslan

Exposition mer

Médiathèque 10 Rue du Presbytère Meslan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-06-10

Autrefois elle était une limite à l’expansion humaine, aujourd’hui nous nous sommes familiarisés avec elle. Elle fait partie de la vie de chacun en vacances, en voyage, lors d’activités sportives ou encore par l’intermédiaire de quantités de produits que nous consommons. Mais connaissons-nous vraiment cette immensité et tous les trésors qu’elle recèle ? Quel rôle joue-t-elle sur notre planète ? Pouvons-nous vraiment l’apprivoiser comme nous le pensons ? .

Médiathèque 10 Rue du Presbytère Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 36 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Exposition mer Meslan a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan