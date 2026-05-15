Agenda de juin à la médiathèque Médiathèque Meslan

Meslan

Agenda de juin à la médiathèque

Médiathèque 10 Rue du Presbytère Meslan Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 10:00:00

fin : 2026-06-30 18:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Ateliers tricot, légo, lecture pour les tout-petits et exposition sont au programme de ce mois de juin. .

Médiathèque 10 Rue du Presbytère Meslan 56320 Morbihan Bretagne +33 2 97 34 36 96

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English :

L’événement Agenda de juin à la médiathèque Meslan a été mis à jour le 2026-05-15 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan