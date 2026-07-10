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AGENDA · Sailly

Vide maisons Le Bourg Sailly

dimanche 9 août 2026 · Le Bourg · Sailly

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
08:00:00
Lieu
Le Bourg
Adresse
Dans le village
Ville
71250 Sailly
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Sailly

Vide maisons

Le Bourg Dans le village Sailly Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 08:00:00
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Vide maison dans le village   .

Le Bourg Dans le village Sailly 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 48 76 59 65 

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English : Vide maisons

L’événement Vide maisons Sailly a été mis à jour le 2026-07-10 par CLUNY │ OT de Cluny Sud Bourgogne | Cat.II

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