Vide pépite La Grange de Meysonnave Dax
samedi 17 octobre 2026 · La Grange de Meysonnave · Dax
Informations pratiques
Dax
Vide pépite
La Grange de Meysonnave 31 rue Paul Lahargou Dax Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17 19:00:00
Date(s) :
2026-10-17
C’est une vente de seconde main de qualité en intérieur. Articles triés sur le volet. Ce vide-pépite s’adresse aux particuliers et aux professionnels. Les articles abimés, susceptibles d’être réparés ou destinés à la déchèterie, merci de s’abstenir.
Parking gratuit sur place et entrée libre. .
La Grange de Meysonnave 31 rue Paul Lahargou Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 13 87 84 camilleblancperez@hotmail.fr
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English : Vide pépite
L’événement Vide pépite Dax a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Grand Dax
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