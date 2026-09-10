Vide pépite La Grange de Meysonnave Dax

Informations pratiques

Dax

Vide pépite

La Grange de Meysonnave 31 rue Paul Lahargou Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-10-17 19:00:00

Date(s) :

2026-10-17

C’est une vente de seconde main de qualité en intérieur. Articles triés sur le volet. Ce vide-pépite s’adresse aux particuliers et aux professionnels. Les articles abimés, susceptibles d’être réparés ou destinés à la déchèterie, merci de s’abstenir.

Parking gratuit sur place et entrée libre. .

La Grange de Meysonnave 31 rue Paul Lahargou Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 13 87 84 camilleblancperez@hotmail.fr

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English : Vide pépite

L’événement Vide pépite Dax a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Grand Dax