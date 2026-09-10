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Vide pépite La Grange de Meysonnave Dax

samedi 17 octobre 2026 · La Grange de Meysonnave · Dax

Vide pépite La Grange de Meysonnave Dax

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
La Grange de Meysonnave
Adresse
31 rue Paul Lahargou
Ville
40100 Dax
Département
Landes
Tarif

Dax

Vide pépite

La Grange de Meysonnave 31 rue Paul Lahargou Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 09:00:00
fin : 2026-10-17 19:00:00

Date(s) :
2026-10-17

C’est une vente de seconde main de qualité en intérieur. Articles triés sur le volet. Ce vide-pépite s’adresse aux particuliers et aux professionnels. Les articles abimés, susceptibles d’être réparés ou destinés à la déchèterie, merci de s’abstenir.
Parking gratuit sur place et entrée libre.   .

La Grange de Meysonnave 31 rue Paul Lahargou Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 13 87 84  camilleblancperez@hotmail.fr

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English : Vide pépite

L’événement Vide pépite Dax a été mis à jour le 2026-08-09 par OT Grand Dax

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