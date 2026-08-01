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VIDE SELLERIE À LA FERME DE PARISOU Saint-Léon

dimanche 23 août 2026 · Saint-Léon

VIDE SELLERIE À LA FERME DE PARISOU Saint-Léon

Informations pratiques

Début
dimanche 23 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
PARISOU
Ville
31560 Saint-Léon
Département
Haute-Garonne
Tarif

Saint-Léon

VIDE SELLERIE À LA FERME DE PARISOU

PARISOU Saint-Léon Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 10:00:00
fin : 2026-08-23 18:00:00

Date(s) :
2026-08-23

Rendez-vous à la ferme de Parisou à Saint-Léon le dimanche 24 août de 10h à 18h !
Exposants recherchés pour notre 3ème Vide Sellerie & Marché artisanal !
Le dimanche 23 août 2026, la Ferme de Parisou organise la 3ᵉ édition de son Vide Sellerie et Marché artisanal / producteurs.
matériel et accessoires d’équitation
licols éthologiques, longes…
accessoires pour chiens et chats
créations artisanales
bougies, bijoux…
producteurs locaux
et toutes les belles idées en lien avec nos passions !
Et surtout, le vide sellerie avec du matériel d’occasion pour le cheval et son cavalier tapis, licols, couvertures, selles, vêtements, etc.   .

PARISOU Saint-Léon 31560 Haute-Garonne Occitanie   fermedeparisou@outlook.fr

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English :

Join us at the Parisou farm in Saint-Léon on Sunday, August 24 from 10 a.m. to 6 p.m.!

L’événement VIDE SELLERIE À LA FERME DE PARISOU Saint-Léon a été mis à jour le 2026-08-05 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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