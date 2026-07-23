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AGENDA · La Ferté-Bernard

Vide ton sac de sport La Ferté-Bernard

samedi 5 septembre 2026 · La Ferté-Bernard

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Salle Olympe- La Ferté Bernard
Ville
72400 La Ferté-Bernard
Département
Sarthe
Tarif

La Ferté-Bernard

Vide ton sac de sport

Salle Olympe- La Ferté Bernard La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:30:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Brocante sportive le 5 et 6 septembre à la Ferté-Bernard
De 9 h30 à 18 h
Vente d’articles de sport exclusivement
Emplacement gratuit et limité
réservation des emplacements de 8h30 à 12h   .

Salle Olympe- La Ferté Bernard La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 93 29 53 

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English :

L’événement Vide ton sac de sport La Ferté-Bernard a été mis à jour le 2026-07-23 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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