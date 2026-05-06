Vie associative, transmission et l’influence du cinéma sur le cosplay, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Vie associative, transmission et l’influence du cinéma sur le cosplay Vendredi 8 mai, 14h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T14:00:00+02:00 – 2026-05-08T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-08T14:00:00+02:00 – 2026-05-08T15:00:00+02:00

Animée par Edes.

Président de l’association Lovecraft et professionnel des effets spéciaux, Edes revient sur plus de 10 ans de cosplay et de vie associative : comment gérer son temps et son moral, transmettre son savoir-faire, et s’inspirer du cinéma et des séries dans la conception de ses costumes. Une interview riche d’un artiste formé à l’école Métamorphoses de Strasbourg, jury de la Coupe de France de Cosplay All-Stars 2, et figure bienveillante de la communauté française.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Président de l’association Lovecraft et professionnel des effets spéciaux, Edes revient sur plus de 10 ans de cosplay et de vie associative. interview cosplay