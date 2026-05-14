Viens créer ton pantin articulé Saint-Just
Viens créer ton pantin articulé Saint-Just samedi 6 juin 2026.
Saint-Just
Viens créer ton pantin articulé
Médiathèque Saint-Just Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06 12:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Viens créer ton pantin articulé et fais le danser en vidéo. Atelier gratuit sur inscription. Une activité proposé en association avec la Maison Mégalithes et Landes dans le cadre de leur exposition temporaire sur la danse. A partir de 6 ans. .
Médiathèque Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 63 29 12
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English :
L’événement Viens créer ton pantin articulé Saint-Just a été mis à jour le 2026-05-14 par OT PAYS DE REDON
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