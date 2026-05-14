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Viens créer ton pantin articulé Saint-Just

Viens créer ton pantin articulé Saint-Just samedi 6 juin 2026.

Adresse : Médiathèque

Ville : 35550 Saint-Just

Département : Ille-et-Vilaine

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Saint-Just

Viens créer ton pantin articulé

Médiathèque Saint-Just Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:30:00
fin : 2026-06-06 12:00:00

Date(s) :
2026-06-06

Viens créer ton pantin articulé et fais le danser en vidéo. Atelier gratuit sur inscription. Une activité proposé en association avec la Maison Mégalithes et Landes dans le cadre de leur exposition temporaire sur la danse. A partir de 6 ans.   .

Médiathèque Saint-Just 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 23 63 29 12 

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English :

L’événement Viens créer ton pantin articulé Saint-Just a été mis à jour le 2026-05-14 par OT PAYS DE REDON

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