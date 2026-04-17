Castets

Viens créer ton terrarium !

Médiathèque Castets Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 10:00:00

fin : 2026-04-17 12:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Apporte juste ton bocal (environ 1L) …

Tut le reste est fourni terre, gravier, plante, éléments de déco…

Gratuit. Dès 8 ans.

Inscriptions mediatheque@castets.fr .

Médiathèque Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 47 56 mediatheque@castets.fr

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English : Viens créer ton terrarium !

L’événement Viens créer ton terrarium ! Castets a été mis à jour le 2026-04-13 par Côte Landes Nature Tourisme