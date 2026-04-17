Viens créer ton terrarium ! Castets
Viens créer ton terrarium ! Castets vendredi 17 avril 2026.
Castets
Viens créer ton terrarium !
Médiathèque Castets Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-04-17 12:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Apporte juste ton bocal (environ 1L) …
Tut le reste est fourni terre, gravier, plante, éléments de déco…
Gratuit. Dès 8 ans.
Inscriptions mediatheque@castets.fr .
Médiathèque Castets 40260 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 89 47 56 mediatheque@castets.fr
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English : Viens créer ton terrarium !
L’événement Viens créer ton terrarium ! Castets a été mis à jour le 2026-04-13 par Côte Landes Nature Tourisme
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