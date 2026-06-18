Viens jouer avec l’argile L’atelier du chemin des prés Saint-Martin-des-Combes mercredi 1 juillet 2026.

Saint-Martin-des-Combes

Viens jouer avec l’argile

L’atelier du chemin des prés 601 Chem. des Prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-07-01

Date(s) :

2026-07-01

Atelier de poterie

L’Atelier du Chemin des Prés vous propose un moment de partage unique et convivial les mains dans la terre, durée 1h30 !

En compagnie de Christine, partez à la découverte des techniques de modelage et de décor et réalisez un projet: mug, vase, bol…

-Découverte poterie/modelage (solo): 45€

-Initiation au tour (solo): 45€

-Parent/enfant: 40€

-Famille: 35€/personnes

10h30 sur inscription.

Atelier du chemin des prés 06 47 19 98 65 .

L’atelier du chemin des prés 601 Chem. des Prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 19 98 65

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English : Viens jouer avec l’argile

L’événement Viens jouer avec l’argile Saint-Martin-des-Combes a été mis à jour le 2026-06-18 par Vallée de l’Isle en Périgord