Viens lire avec un chien !, Bibliothèque de la Grand’Mare, Rouen

Viens lire avec un chien ! Samedi 13 juin, 14h00 Bibliothèque de la Grand’Mare Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Que tu sois à l’aise ou non avec la lecture, viens partager un moment unique avec la chienne Freyja. Elle t’écoutera lui raconter une histoire, sans jugement et en restant près de toi.N’inscrivez que les personnes participant à la lecture, pas les accompagnateurs.

Bibliothèque de la Grand'Mare rouen Rouen Seine-Maritime Normandie

© Rouen Bibliothèques