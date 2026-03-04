Viens lire avec un chien !, Bibliothèque Simone de Beauvoir, Rouen

Viens lire avec un chien ! Samedi 7 mars, 14h00 Bibliothèque Simone de Beauvoir Seine-Maritime

Gratuit, sur inscription

Que tu sois à l’aise ou non avec la lecture, viens partager un moment unique avec la chienne Freyja. Elle t’écoutera lui raconter une histoire, sans jugement et en restant près de toi.N’inscrivez que les personnes participant à la lecture, pas les accompagnateurs.

Bibliothèque Simone de Beauvoir 42, rue Henri II Plantagenêt, Rouen Rouen 76100 Quartier Grammont Seine-Maritime Normandie

© Rouen Bibliothèques