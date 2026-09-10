Informations pratiques

Viens t’amuser avec un jeu de mime ! Bibliothèque Triangle Rennes Mercredi 30 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Parties de Time’s Up !

Venez jouer à Time’s up ! Junior et tester vos talents de rapidité, de mime et esprit d’équipe en famille ou entre amis. Fous rires garantis.

Ados & enfants à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-30T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-30T16:00:00.000+02:00

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http://bibliotheques.rennes.fr

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine

bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93



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