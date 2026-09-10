UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Rennes

Viens t’amuser avec un jeu de mime ! Bibliothèque Triangle Rennes

mercredi 30 septembre 2026 · Bibliothèque Triangle · Rennes

Informations pratiques

Début
mercredi 30 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque Triangle
Adresse
3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes
Ville
35200 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine

Viens t’amuser avec un jeu de mime ! Bibliothèque Triangle Rennes Mercredi 30 septembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

Parties de Time’s Up !

Venez jouer à Time’s up ! Junior et tester vos talents de rapidité, de mime et esprit d’équipe en famille ou entre amis. Fous rires garantis.
Ados & enfants à partir de 8 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-09-30T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-09-30T16:00:00.000+02:00

1
http://bibliotheques.rennes.fr  

Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93


Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)