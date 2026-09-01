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AGENDA · Mittelwihr

Vigneron d’un jour Domaine Specht Mittelwihr

mardi 15 septembre 2026 · Mittelwihr

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
jeudi 31 décembre 2026
Adresse
2 rue des églises
Ville
68630 Mittelwihr
Département
Haut-Rhin
Tarif

Mittelwihr

Vigneron d’un jour Domaine Specht

2 rue des églises Mittelwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-15
fin : 2026-12-31

Date(s) :
2026-09-15

Plongez au cœur de la vie du vigneron, initiez vous à ce métier passionnant et partagez un moment privilégié avec un artisan vigneron qui vous accueille sur son domaine.
Plongez au coeur de la vie du vigneron et découvrez toutes les facettes du métier de vigneron indépendant lors d’une rencontre privilégiée au domaine.

Lors de cette expérience unique, vous découvrirez le métier de vigneron indépendant dans sa globalité, des vignes, à la cave, à la dégustation. Pour terminer cette expérience en beauté, vous avez la possibilité de vous initier aux fondamentaux de la dégustation avec les vins du domaine. De quoi se créer de beaux souvenirs en Alsace !

Au programme  

Initiation aux fondamentaux de la dégustation et dégustation de vins du domaine
Visite du vignoble afin de comprendre le travail de la vigne et initiation au travail de la saison en cours, si le temps le permet.
Accueil au domaine
Visite incontournable de la cave avec dégustation d’un vin en cuve
Lunch accords mets et vins (option)   .

2 rue des églises Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23  info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

Immerse yourself in the life of a winemaker, learn about this fascinating profession and share a special moment with an artisan winemaker who welcomes you to his estate.

L’événement Vigneron d’un jour Domaine Specht Mittelwihr a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

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