Informations pratiques

Mittelwihr

Vigneron d’un jour Domaine Specht

2 rue des églises Mittelwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-15

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-09-15

Plongez au cœur de la vie du vigneron, initiez vous à ce métier passionnant et partagez un moment privilégié avec un artisan vigneron qui vous accueille sur son domaine.

Plongez au coeur de la vie du vigneron et découvrez toutes les facettes du métier de vigneron indépendant lors d’une rencontre privilégiée au domaine.

Lors de cette expérience unique, vous découvrirez le métier de vigneron indépendant dans sa globalité, des vignes, à la cave, à la dégustation. Pour terminer cette expérience en beauté, vous avez la possibilité de vous initier aux fondamentaux de la dégustation avec les vins du domaine. De quoi se créer de beaux souvenirs en Alsace !

Au programme

Initiation aux fondamentaux de la dégustation et dégustation de vins du domaine

Visite du vignoble afin de comprendre le travail de la vigne et initiation au travail de la saison en cours, si le temps le permet.

Accueil au domaine

Visite incontournable de la cave avec dégustation d’un vin en cuve

Lunch accords mets et vins (option) .

2 rue des églises Mittelwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

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English :

Immerse yourself in the life of a winemaker, learn about this fascinating profession and share a special moment with an artisan winemaker who welcomes you to his estate.

L’événement Vigneron d’un jour Domaine Specht Mittelwihr a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr