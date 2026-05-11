Vignes et fleurs en harmonie, Déjeuner Insolite au Domaine Siebert Wolxheim

Wolxheim

Vignes et fleurs en harmonie, Déjeuner Insolite au Domaine Siebert

8 rue de Molsheim Wolxheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-28 10:00:00

fin : 2026-06-28 15:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Le Domaine Siebert propose une journée insolite à Wolxheim mêlant balade contée, atelier floral et déjeuner champêtre gastronomique pour une expérience sensorielle au cœur des vignes.

Laissez-vous emporter par une journée placée sous le signe de la nature et des plaisirs des sens .

Partez à la découverte du vignoble du Domaine Siebert à Wolxheim à travers une expérience à la fois bucolique et gourmande. Vos papilles seront en éveil, vos yeux ravis par les teintes florales lors de l’atelier créatif, et vos sens subtilement sollicités tout au long de ce parcours en trois temps forts. À chaque étape, une surprise vous attend, vous guidant naturellement vers la suivante… Une invitation à savourer, ressentir et s’émerveiller.

Programme

– Au gré de la balade dans les vignes Estelle Balzer-Leveaux vous contera l’histoire du domaine. Regardez et écoutez !

– Atelier floral au beau milieu des vignes, vous pourrez exprimer votre originalité et votre audace pour créer une composition florale. Touchez et sentez !

– Déjeuner champêtre après l’atelier, place au déjeuner en 3 étapes autour des fleurs, concocté par Lucas Raugel, Chef du Restaurant Auberge de la Bruche à Dachstein. Les accords seront réalisés avec les vins du Domaine Siebert. Dégustez !

Convivialité, douceur de vivre et moment suspendu laissez-vous guider par vos hôtes lors de cette journée insolite !

Le menu est en cours de préparation il sera dévoilé très bientôt.

Programme

– 10h00 rendez-vous au Domaine Siebert

– 10h15-30 balade dans le vignoble

– 10h30-12h30 atelier floral

– 12h30-14h30 déjeuner champêtre

– 14h45-15h00 retour au Domaine

L’opération Vos Diners Insolites en Alsace est organisée en partenariat avec la Fédération des Chefs d’Alsace, l’Association Etoiles d’Alsace et Alsace Destination Tourisme.

– En cas de mauvais temps, évènement maintenu et organisé à l’abri

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8 rue de Molsheim Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 43 92 contact@vins-siebert.fr

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English :

Domaine Siebert offers an unusual day out in Wolxheim, combining a storytelling walk, floral workshop and gourmet country lunch for a sensory experience in the heart of the vineyards.

L’événement Vignes et fleurs en harmonie, Déjeuner Insolite au Domaine Siebert Wolxheim a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig