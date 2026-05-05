Bal du 13 juillet et retraite aux flambeaux Wolxheim
Bal du 13 juillet et retraite aux flambeaux Wolxheim lundi 13 juillet 2026.
Wolxheim
Bal du 13 juillet et retraite aux flambeaux
15 rue Principale Wolxheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Bal organisé par l’amicale des Sapeurs Pompiers de Wolxheim animé par DJ Steve et retraire aux flambeaux
Bal organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Wolxheim animé par DJ Steve.
19h Cérémonie au monument aux morts
Distribution de brioches pour les enfants
Tartes flambées sur place
Bières, Vins Softs & Thé glacé maison
Vente de lampions
retraite aux flambeaux
Feu d’artifice tiré dans le vignoble .
15 rue Principale Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 37 42
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English :
Ball organized by the Wolxheim Firefighters Association, with DJ Steve and torchlight procession
L’événement Bal du 13 juillet et retraite aux flambeaux Wolxheim a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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