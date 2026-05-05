Wolxheim

Bal du 13 juillet et retraite aux flambeaux

15 rue Principale Wolxheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Bal organisé par l’amicale des Sapeurs Pompiers de Wolxheim animé par DJ Steve et retraire aux flambeaux

Bal organisé par l’Amicale des Sapeurs Pompiers de Wolxheim animé par DJ Steve.

19h Cérémonie au monument aux morts

Distribution de brioches pour les enfants

Tartes flambées sur place

Bières, Vins Softs & Thé glacé maison

Vente de lampions

retraite aux flambeaux

Feu d’artifice tiré dans le vignoble .

15 rue Principale Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 37 42

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Ball organized by the Wolxheim Firefighters Association, with DJ Steve and torchlight procession

L’événement Bal du 13 juillet et retraite aux flambeaux Wolxheim a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig