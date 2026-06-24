Wolxheim

Art & Terroir

8 rue de molsheim Wolxheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-18 14:00:00

fin : 2026-07-18 18:30:00

Date(s) :

2026-07-18

Dans le cadre d’une collaboration avec le domaine Siebert, je vous invite à une après-midi placée sous le signe de l’art, du terroir et de la convivialité.

À partir de 14h, l’entrée est libre et gratuite et les visiteurs pourront découvrir une exposition de mes peintures inspirées de l’Alsace, de son patrimoine et de ses traditions. Un parcours au sein du domaine permettra de déambuler entre les œuvres et les différents espaces du domaine afin de découvrir à la fois l’univers artistique de l’exposition et celui du domaine viticole. Tout au long de l’après-midi, des dégustations de vins parcellaires du domaine seront proposées aux visiteurs.

À 15h45 débutera un atelier de peinture à l’huile sur inscription. Accessible aux débutants comme aux personnes ayant déjà pratiqué la peinture, cet atelier de 1h30 invite les participants à réaliser une composition inspirée de l’univers viticole alsacien (bouteille de vin, verre, vigne et éléments végétaux). L’objectif est avant tout de partager un moment créatif et convivial dans un cadre authentique. J’accompagnerai et guiderai les participants tout au long de l’atelier en apportant conseils, astuces et aide personnalisée. Le matériel est entièrement fourni. Chaque participant repartira avec sa propre création à l’issue de l’atelier. .

8 rue de molsheim Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 55 92 05 elmnr.art@gmail.com

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L’événement Art & Terroir Wolxheim a été mis à jour le 2026-06-24 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig