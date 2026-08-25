VIGNES & SONNAILLES LES SECRETS D’UN PAYSAGE VIVANT Hérépian

Informations pratiques

Hérépian

VIGNES & SONNAILLES LES SECRETS D’UN PAYSAGE VIVANT

Avenue de l’Escandoune Hérépian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Plongez au cœur du Haut-Languedoc et découvrez les liens surprenants entre vignes, troupeaux et sonnailles. Écoutez, touchez, sentez, observez et goûtez pour explorer le vignoble autrement, à travers une expérience ludique et sensorielle.

Une animation familiale originale pour petits et grands, entre patrimoine, nature et découverte des cépages avec une dégustation de différents jus de raisin !

Vignes et pastoralisme une découverte sensorielle au Musée de la Cloche et de la Sonnaille

Dans le cadre de Vignobles en Scène et à l’occasion de l’année 2026 consacrée au pastoralisme:

Le Musée de la Cloche et de la Sonnaille propose une animation familiale originale autour des liens qui unissent la vigne, les troupeaux et les paysages du Haut-Languedoc.

Bien avant la mécanisation, le pastoralisme faisait partie intégrante de la vie des vignobles. Les troupeaux entretenaient les parcelles durant l’hiver, fertilisaient naturellement les sols et contribuaient à façonner les paysages que nous connaissons aujourd’hui.

Les sonnailles, dont le musée conserve une remarquable collection, étaient les compagnes de ces déplacements et témoignent de cette histoire commune entre élevage et viticulture.

À travers une approche sensorielle, les visiteurs sont invités à redécouvrir cette relation étroite entre le monde de la vigne et celui des bergers, en faisant appel à leurs sens et à leur curiosité.

Le parcours sera rythmé par plusieurs expériences

• ÉCOUTER les sonnailles et comprendre leur rôle dans la conduite des troupeaux et dans les paysages viticoles.

• TOUCHER les cloches, leurs matériaux, leurs formes, ainsi que quelques éléments de la vigne.

• SENTIR les arômes du raisin, des cépages et des plantes qui composent l’environnement du vignoble.

• OBSERVER les objets du musée pour découvrir les liens entre pastoralisme et viticulture.

• GOÛTER différents jus de raisin issus de plusieurs cépages afin d’éveiller les papilles et de comparer leurs caractéristiques.

Des outils pédagogiques, notamment un sac à dos consacré au vigneron, pourront compléter les manipulations et favoriser les échanges avec les familles.

Objectifs

• Mettre en valeur les collections du musée sous un angle original.

• Illustrer les liens historiques entre le pastoralisme et la viticulture.

• Sensibiliser les familles au patrimoine rural et aux paysages du Haut-Languedoc.

• Proposer une animation participative et sensorielle favorisant l’échange entre générations.

Public

Familles avec enfants

Durée

1 h à 1 h 30.

Pour vous restaurer, n’hésitez pas à tester un de nos restaurants Vignobles & Découvertes

– L’Ocre Rouge à Hérépian 04 67 95 06 93

Vous souhaitez prolonger votre venue ? Voici quelques hébergements Vignobles & Découvertes à proximité

– Des lits sur la place, Chambres d’hôtes à Hérépian 04 67 23 16 84

– L’Oustaloise, Chambres d’hôtes à Faugères 07 64 08 05 33

– Camping L’Oliveraie à Laurens 04 67 90 24 36 .

Avenue de l’Escandoune Hérépian 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 39 95 museeherepian@grandorb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enjoy a rich, immersive sensory experience at the Musée de la Cloche et de la Sonnaille, combining the sounds of the bell with the wines of the Haute Vallée de l’Orb for an unforgettable journey of taste and sound!

Will it awaken new flavors in the wine?

L’événement VIGNES & SONNAILLES LES SECRETS D’UN PAYSAGE VIVANT Hérépian a été mis à jour le 2026-08-25 par 34 PAYS HAUT LANGUEDOC VIGNOBLES