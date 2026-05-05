Vignoble des Verdots | Rencontre avec le vigneron Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde

Conne-de-Labarde

Vignoble des Verdots | Rencontre avec le vigneron

Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Soirée conviviale au coucher du soleil, au cœur du Vignoble des Verdots. Les visiteurs découvrent le domaine, rencontrent le vigneron et l’équipe, et explorent les coulisses de la vinification à travers des échanges et des démonstrations.

Dégustations de vins du domaine, bar à vins et collations salées en vente sur place. Des balades dans les vignes et espaces de détente permettront de profiter pleinement du paysage au coucher du soleil.

Une expérience authentique, immersive et accessible, entre découverte, partage et convivialité.

Sur réservation. .

Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 34 31 contact@verdots.com

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English : Vignoble des Verdots | Rencontre avec le vigneron

L’événement Vignoble des Verdots | Rencontre avec le vigneron Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2026-05-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides