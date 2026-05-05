Vignoble des Verdots | Soirée Musique, Vin & Cuisine Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde

Conne-de-Labarde

Vignoble des Verdots | Soirée Musique, Vin & Cuisine

Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Soirée musicale au coucher du soleil avec dégustation des vins du domaine et produits locaux, accompagnée de musique live. Une expérience conviviale au cœur des vignes.

Sur réservation. .

Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 34 31 contact@verdots.com

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English : Vignoble des Verdots | Soirée Musique, Vin & Cuisine

L’événement Vignoble des Verdots | Soirée Musique, Vin & Cuisine Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2026-05-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides