Vignoble des Verdots | Soirée Musique, Vin & Cuisine Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde
Vignoble des Verdots | Soirée Musique, Vin & Cuisine Vignoble des Verdots Conne-de-Labarde mardi 7 juillet 2026.
Conne-de-Labarde
Vignoble des Verdots | Soirée Musique, Vin & Cuisine
Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 19:00:00
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Soirée musicale au coucher du soleil avec dégustation des vins du domaine et produits locaux, accompagnée de musique live. Une expérience conviviale au cœur des vignes.
Sur réservation. .
Vignoble des Verdots 425 Impasse des Verdots Conne-de-Labarde 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 58 34 31 contact@verdots.com
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English : Vignoble des Verdots | Soirée Musique, Vin & Cuisine
L’événement Vignoble des Verdots | Soirée Musique, Vin & Cuisine Conne-de-Labarde a été mis à jour le 2026-05-05 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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