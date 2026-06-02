Vignobles en scène à la Grande Vignolle atelier culinaire Turquant
Vignobles en scène à la Grande Vignolle atelier culinaire Turquant vendredi 16 octobre 2026.
Turquant
Vignobles en scène à la Grande Vignolle atelier culinaire
Route de Montsoreau Turquant Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-16
Vignobles en scène animation gustative
Passez derrière les fourneaux le temps d’une expérience gourmande au cœur du vignoble !
À l’occasion de Vignobles en Scène, La Grande Vignolle vous ouvre ses portes pour un atelier culinaire unique mêlant gastronomie, convivialité et découverte des vins du Domaine Filliatreau.
Accompagné d’une cheffe locale passionnée, réalisez votre propre amuse-bouche avant de la savourer lors d’un accord mets & vin pensé pour éveiller vos papilles.
Une expérience authentique à vivre entre amis, en couple ou en famille dans un cadre exceptionnel.
PRECISIONS HORAIRES
Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2026 à 11h et à 14h. .
Route de Montsoreau Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 16 44 grandevignolle@filliatreau.fr
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English :
Vignobles en scène tasting entertainment
Get behind the stove for a gourmet experience in the heart of the vineyard!
L’événement Vignobles en scène à la Grande Vignolle atelier culinaire Turquant a été mis à jour le 2026-06-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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