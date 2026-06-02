Turquant

Vignobles en scène à la Grande Vignolle atelier culinaire

Route de Montsoreau Turquant Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Vignobles en scène animation gustative

Passez derrière les fourneaux le temps d’une expérience gourmande au cœur du vignoble !

À l’occasion de Vignobles en Scène, La Grande Vignolle vous ouvre ses portes pour un atelier culinaire unique mêlant gastronomie, convivialité et découverte des vins du Domaine Filliatreau.

Accompagné d’une cheffe locale passionnée, réalisez votre propre amuse-bouche avant de la savourer lors d’un accord mets & vin pensé pour éveiller vos papilles.

Une expérience authentique à vivre entre amis, en couple ou en famille dans un cadre exceptionnel.

PRECISIONS HORAIRES

Du vendredi 16 au dimanche 18 octobre 2026 à 11h et à 14h. .

Route de Montsoreau Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 38 16 44 grandevignolle@filliatreau.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vignobles en scène tasting entertainment

Get behind the stove for a gourmet experience in the heart of the vineyard!

L’événement Vignobles en scène à la Grande Vignolle atelier culinaire Turquant a été mis à jour le 2026-06-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME