Informations pratiques

Bernardswiller

Vignobles en scène Alsace Les 7 Péchés Capiteux des vignerons de Bernardswiller

38 rue Sainte-Odile Bernardswiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-17 16:30:00

fin : 2026-10-17 20:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Découverte des emblèmes des porches du village, balade dans son vignoble écoresponsable puis dégustation commentée de 6 vins dont 1 ‘Nature’ avec un repas type ‘campagnard / alsacien. Sur inscription en ligne et office de tourisme.

Une viticultrice vous sert de guide pour une découverte historique, éducative et gustative !

Martine Motz, vous emmène pour une découverte des emblèmes et des blasons de nombreux corps de métiers anciens qui ornent les porches du village vigneron de Bernardswiller. Elle vous entraîne ensuite dans son vignoble écoresponsable pour découvrir son métier. Le vin a de multiples facettes, avant de le déguster, il faut le produire, l’élever, le comprendre….

De retour au domaine, dégustation de 6 vins bio dont un ‘Nature’ avec un repas convivial de type alsacien-campagnard soupe de légumes avec saucisse paysanne fumée pain de campagne munster et comté pain d’épices et Gewurztraminer.

Tarifs 20€/Adulte 10€/4 à 11 ans.

Sur inscription à l’Office de Tourisme OU EN LIGNE ICI .

38 rue Sainte-Odile Bernardswiller 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover the emblems on the village porches, take a stroll through its eco-friendly vineyard, and enjoy a guided tasting of 6 wines—including 1 “Nature” wine—paired with a traditional “country-style/Alsatian” meal. Registration available online and at the tourist office.

L’événement Vignobles en scène Alsace Les 7 Péchés Capiteux des vignerons de Bernardswiller Bernardswiller a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de tourisme d’Obernai