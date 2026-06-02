Montreuil-Bellay

Vignobles en scène au Château de la Durandière soirée cinéma dans les vignes

51 rue des Fusillés 1944 Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Vignobles en scène animation créative.

Le vendredi 16 octobre à partir de 18h, vivez une soirée cinéma unique dans les vignes du Château de Durandière à Montreuil-Bellay.

Hubert Bodet vigneron, exploite le domaine viticole du Château de la Durandière et reprend la Maison Louis de Grenelle à Saumur en 1976.

Il transmettra à son fils Antoine Bodet le domaine viticole en 1985, puis passera les rênes de la Maison Louis de Grenelle à sa fille Françoise Flao et son gendre en 2009.

Pour Vignobles en scène, la famille Bodet Flao vous convie au Château de la Durandière à Montreuil-Bellay pour la projection du film Ce qui nous lie de Cédric Klapisch (sorti en 2017), au milieu des vignes du domaine.

Ouverture des portes à 18h, projection du film à 19h.

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 16 octobre 2026 à partir de 18h. .

51 rue des Fusillés 1944 Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 23 21 contact@louisdegrenelle.fr

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English :

Vignobles en scène creative animation.

On Friday October 16th from 6pm, enjoy a unique cinema evening in the vineyards of Château de Durandière in Montreuil-Bellay.

L’événement Vignobles en scène au Château de la Durandière soirée cinéma dans les vignes Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-06-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME