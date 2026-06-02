Vignobles en scène au Domaine de Nerleux After Wine Saint-Cyr-en-Bourg Bellevigne-les-Châteaux

Bellevigne-les-Châteaux

Vignobles en scène au Domaine de Nerleux After Wine

Saint-Cyr-en-Bourg 4 rue de la Paleine Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Vignobles en scène animation gustative.

Vendredi 16 octobre 2026, bienvenus à l’After Wine Vignobles en scène du Domaine de Nerleux !

Dégustation accords mets et vins, accompagnée de musique (groupe ou dj set)

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 16 octobre 2026 à partir de 19h. .

Saint-Cyr-en-Bourg 4 rue de la Paleine Bellevigne-les-Châteaux 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 61 04 contact@nerleux.fr

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English :

Vignobles en scène tasting entertainment.

Friday, October 16, 2026, welcome to the After Wine Vignobles en scène at Domaine de Nerleux!

L’événement Vignobles en scène au Domaine de Nerleux After Wine Bellevigne-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-02 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME