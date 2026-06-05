Vignobles en scène au Domaine de Nerleux Jus nouveaux Saint-Cyr-en-Bourg Bellevigne-les-Châteaux

Bellevigne-les-Châteaux

Vignobles en scène au Domaine de Nerleux Jus nouveaux

Saint-Cyr-en-Bourg 4 rue de la Paleine Bellevigne-les-Châteaux Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Vignobles en scène animation immersive.

Samedi 17 octobre 2026, dégustation de jus nouveaux au Domaine de Nerleux !

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Saint-Cyr-en-Bourg 4 rue de la Paleine Bellevigne-les-Châteaux 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 51 61 04 contact@nerleux.fr

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English :

Vignobles en scène immersive animation.

Saturday, October 17, 2026, new juice tasting at Domaine de Nerleux!

L’événement Vignobles en scène au Domaine de Nerleux Jus nouveaux Bellevigne-les-Châteaux a été mis à jour le 2026-06-05 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME