Visite du château de Brézé, Château de Brezé, Bellevigne-les-Châteaux

Informations pratiques

Visite du château de Brézé 19 et 20 septembre Château de Brezé Maine-et-Loire

Tarif adulte: 8€, Tarif enfant de 7 à 14 ans inclus: 4€, Gratuité pour les enfants de moins de 7 ans, Gratuité pour les personnes handicapées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les 19 et 20 septembre 2026, le château de Brézé, propriété de la comtesse de Colbert, ouvre ses portes pour une découverte de ce domaine atypique de la vallée des rois. Depuis les appartements meublés du château de surface jusqu’au dédale du château souterrain en passant par les douves profondes de 18m abritant les dépendances telles que la cuisine troglodytique, les celliers seigneuriaux, la glacière, la magnanerie mais aussi la salle des pressoirs… Une véritable plongée à travers les siècles de ce domaine millénaire! A l’issue, sera proposée la dégustation des vins, autre richesse dont l’activité et la réputation sont connus depuis le XVe siècle.

Château de Brezé 25 Rue de l’Amiral Maillé-Brézé, 49260 Bellevigne-les-Châteaux, France Bellevigne-les-Châteaux 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241516015 https://www.chateaudebreze.com En accédant à la cour d’honneur par le pont-levis de l’aile nord, vous aurez déjà un bel aperçu de toute la majesté du château de Brézé. La façade et ses décorations néogothiques, les imposantes écuries construites à la demande du Grand Condé et la vue sur les impressionnantes douves sèches, tels seront les premiers éléments du château qui se révéleront à vous. La visite, libre ou guidée selon vos souhaits, vous plongera ensuite au cœur du Moyen Âge avec la découverte des cavités et galeries du XIe siècle, ensemble troglodytique insolite et unique. Après une balade dans les fossés et la visite des pièces souterraines creusées dans les parois des douves, vous remonterez à la surface pour apprécier les décors intérieurs. Accès au Parking : face au 27 rue de L’Amiral de Maillé-Brézé.

Les 19 et 20 septembre 2026, le château de Brézé, propriété de la comtesse de Colbert, ouvre ses portes pour une découverte de ce domaine atypique de la vallée des rois.

©Karine de Colbert