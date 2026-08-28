Vignobles en scène au Domaine de Suriane SCEA DOMAINE DE SURIANE Saint-Chamas
dimanche 18 octobre 2026 · SCEA DOMAINE DE SURIANE · Saint-Chamas
Informations pratiques
Saint-Chamas
Vignobles en scène au Domaine de Suriane
Dimanche 18 octobre 2026 de 12h à 16h. SCEA DOMAINE DE SURIANE 5600 CD 10 Saint-Chamas Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 12:00:00
fin : 2026-10-18 16:00:00
Date(s) :
2026-10-18
Grand Brasero vigneron
S’installer dans la cour de notre bastide familiale autour d’un brasero avec dégustation de nos vins et huile d’olive tout au long de l’animation. Accès PMR et poussettes. .
SCEA DOMAINE DE SURIANE 5600 CD 10 Saint-Chamas 13250 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 60 69 15 adminpros@domainedesuriane.fr
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English :
Large Winemaker’s Fire Pit
L’événement Vignobles en scène au Domaine de Suriane Saint-Chamas a été mis à jour le 2026-08-28 par Mairie de Saint-Chamas
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