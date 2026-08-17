Vignobles en Scène ! Banquet médiéval à la Forteresse de Berrye Rue du Château Berrie

Informations pratiques

Berrie

Vignobles en Scène ! Banquet médiéval à la Forteresse de Berrye

Rue du Château Forteresse de Berrye Berrie Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Vivez une expérience inoubliable, un authentique repas médiéval à la table du seigneur de Berrye. Un dîner signé Fabian Müller Cuisine Historique La Muse accompagné d’une sélection de six cuvées de vins d’Anjou-Saumur. Musique médiévale, jonglerie et conte sur le vin par la compagnie Corazon, une soirée d’exception entre patrimoine, spectacle et gastronomie. .

Rue du Château Forteresse de Berrye Berrie 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 93 62 58

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English : Vignobles en Scène ! Banquet médiéval à la Forteresse de Berrye

L’événement Vignobles en Scène ! Banquet médiéval à la Forteresse de Berrye Berrie a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme du Pays Loudunais