Vignobles en Scène ! Banquet médiéval à la Forteresse de Berrye Rue du Château Berrie
samedi 17 octobre 2026 · Rue du Château · Berrie
Informations pratiques
Berrie
Vignobles en Scène ! Banquet médiéval à la Forteresse de Berrye
Rue du Château Forteresse de Berrye Berrie Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Vivez une expérience inoubliable, un authentique repas médiéval à la table du seigneur de Berrye. Un dîner signé Fabian Müller Cuisine Historique La Muse accompagné d’une sélection de six cuvées de vins d’Anjou-Saumur. Musique médiévale, jonglerie et conte sur le vin par la compagnie Corazon, une soirée d’exception entre patrimoine, spectacle et gastronomie. .
Rue du Château Forteresse de Berrye Berrie 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 93 62 58
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English : Vignobles en Scène ! Banquet médiéval à la Forteresse de Berrye
L’événement Vignobles en Scène ! Banquet médiéval à la Forteresse de Berrye Berrie a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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