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Vignobles en Scène ! Banquet médiéval à la Forteresse de Berrye Rue du Château Berrie

samedi 17 octobre 2026 · Rue du Château · Berrie

Vignobles en Scène ! Banquet médiéval à la Forteresse de Berrye Rue du Château Berrie

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Rue du Château
Adresse
Forteresse de Berrye
Ville
86120 Berrie
Département
Vienne
Tarif

Berrie

Vignobles en Scène ! Banquet médiéval à la Forteresse de Berrye

Rue du Château Forteresse de Berrye Berrie Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Vivez une expérience inoubliable, un authentique repas médiéval à la table du seigneur de Berrye. Un dîner signé Fabian Müller Cuisine Historique La Muse accompagné d’une sélection de six cuvées de vins d’Anjou-Saumur. Musique médiévale, jonglerie et conte sur le vin par la compagnie Corazon, une soirée d’exception entre patrimoine, spectacle et gastronomie.   .

Rue du Château Forteresse de Berrye Berrie 86120 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 93 62 58 

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English : Vignobles en Scène ! Banquet médiéval à la Forteresse de Berrye

L’événement Vignobles en Scène ! Banquet médiéval à la Forteresse de Berrye Berrie a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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