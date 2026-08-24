Vignobles en Scène Dans la peau d’un écolier initiation à la plume et visite du Cabinet de curiosités Écomusée Champenois Œuilly

Informations pratiques

Œuilly

Vignobles en Scène Dans la peau d’un écolier initiation à la plume et visite du Cabinet de curiosités

Écomusée Champenois 5 place de la Mairie Œuilly Marne

Tarif : 7.5 – 7.5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-18 12:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Initiation à la plume et immersion dans la vie d’un écolier en 1900. Découvrez le cabinet de curiosités et la maison de l’instituteur d’Oeuilly, un voyage ludique dans la vie d’antan.Tout public

Pendant 1h, plongez dans la Champagne d’antan avec la visite de l’École d’Oeuilly, reconstituée comme en 1900, et de son Cabinet de Curiosités mêlant art, nature et sciences. Ludique, pédagogique et culturelle, cette visite dans le monde de l’instituteur d’Oeuilly vous permettra de découvrir sa collection sur l’évolution de l’homme et les premiers outils en pierre. En entrant dans ces lieux, vous pourrez observer différentes espèces animales, végétales et minérales. Une immersion ludique et culturelle dans la vie quotidienne du début du XXᵉ siècle, avec une initiation à l’écriture à la plume pour vous sentir vraiment dans la peau d’un écolier d’antan. .

Écomusée Champenois 5 place de la Mairie Œuilly 51480 Marne Grand Est

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English : Vignobles en Scène Dans la peau d’un écolier initiation à la plume et visite du Cabinet de curiosités

An introduction to writing and an immersion into the life of a schoolchild in 1900. Discover the cabinet of curiosities and the schoolteacher’s house in Oeuilly—a fun journey back in time.

L’événement Vignobles en Scène Dans la peau d’un écolier initiation à la plume et visite du Cabinet de curiosités Œuilly a été mis à jour le 2026-08-24 par ADT de la Marne