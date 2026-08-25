Vignobles en Scène en Bandol, Provence Sud Sainte Baume COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SUD SAINTE BAUME La Cadière-d’Azur
vendredi 16 octobre 2026 · COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SUD SAINTE BAUME · La Cadière-d'Azur
Informations pratiques
La Cadière-d’Azur
Vignobles en Scène en Bandol, Provence Sud Sainte Baume
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SUD SAINTE BAUME 155 avenue Jansoulin La Cadière-d’Azur Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-16
Vignobles en Scène vous donne rendez-vous au cœur des vignobles de Bandol, Provence Sud Sainte Baume pour découvrir les domaines, rencontrer les vignerons et partager des moments de dégustation et de convivialité.
.
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SUD SAINTE BAUME 155 avenue Jansoulin La Cadière-d’Azur 83740 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 98 26 56 tourisme@sudsaintebaume.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vignobles en Scène invites you to the heart of the Bandol vineyards in Provence-Sud-Sainte-Baume to explore the wineries, meet the winemakers, and enjoy wine tastings and a warm, friendly atmosphere.
L’événement Vignobles en Scène en Bandol, Provence Sud Sainte Baume La Cadière-d’Azur a été mis à jour le 2026-08-25 par Communauté d’agglomération Sud Sainte Baume
À voir aussi à La Cadière-d'Azur (Var)
- Journées Européennes du Patrimoine Place Charles de Gaulle La Cadière-d’Azur 19 septembre 2026
- In Vino Veritas Domaine de la Suffrène La Cadière-d’Azur 16 octobre 2026