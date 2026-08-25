Vignobles en Scène en Bandol, Provence Sud Sainte Baume COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SUD SAINTE BAUME La Cadière-d’Azur

Informations pratiques

La Cadière-d’Azur

Vignobles en Scène en Bandol, Provence Sud Sainte Baume

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SUD SAINTE BAUME 155 avenue Jansoulin La Cadière-d’Azur Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-16

Vignobles en Scène vous donne rendez-vous au cœur des vignobles de Bandol, Provence Sud Sainte Baume pour découvrir les domaines, rencontrer les vignerons et partager des moments de dégustation et de convivialité.

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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SUD SAINTE BAUME 155 avenue Jansoulin La Cadière-d’Azur 83740 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 98 26 56 tourisme@sudsaintebaume.fr

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English :

Vignobles en Scène invites you to the heart of the Bandol vineyards in Provence-Sud-Sainte-Baume to explore the wineries, meet the winemakers, and enjoy wine tastings and a warm, friendly atmosphere.

L’événement Vignobles en Scène en Bandol, Provence Sud Sainte Baume La Cadière-d’Azur a été mis à jour le 2026-08-25 par Communauté d’agglomération Sud Sainte Baume