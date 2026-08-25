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AGENDA · La Cadière-d'Azur

Vignobles en Scène en Bandol, Provence Sud Sainte Baume COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SUD SAINTE BAUME La Cadière-d’Azur

vendredi 16 octobre 2026 · COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SUD SAINTE BAUME · La Cadière-d'Azur

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SUD SAINTE BAUME
Adresse
155 avenue Jansoulin
Ville
83740 La Cadière-d'Azur
Département
Var
Tarif

La Cadière-d’Azur

Vignobles en Scène en Bandol, Provence Sud Sainte Baume

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SUD SAINTE BAUME 155 avenue Jansoulin La Cadière-d’Azur Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-16

Vignobles en Scène vous donne rendez-vous au cœur des vignobles de Bandol, Provence Sud Sainte Baume pour découvrir les domaines, rencontrer les vignerons et partager des moments de dégustation et de convivialité.
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SUD SAINTE BAUME 155 avenue Jansoulin La Cadière-d’Azur 83740 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 98 26 56  tourisme@sudsaintebaume.fr

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English :

Vignobles en Scène invites you to the heart of the Bandol vineyards in Provence-Sud-Sainte-Baume to explore the wineries, meet the winemakers, and enjoy wine tastings and a warm, friendly atmosphere.

L’événement Vignobles en Scène en Bandol, Provence Sud Sainte Baume La Cadière-d’Azur a été mis à jour le 2026-08-25 par Communauté d’agglomération Sud Sainte Baume

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