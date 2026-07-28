Informations pratiques

Villiers-sur-Loir

Vignobles en Scène exposition peintures et sculptures à Villiers-sur-Loir

19 Rue du Coudray Villiers-sur-Loir Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-18 19:00:00

Date(s) :

2026-10-17

Vignobles en Scène, événement phare de l’œnotourisme en France, offre chaque 3ᵉ week-end d’octobre une expérience immersive alliant dégustations, spectacles et découvertes des terroirs, à travers des animations gustatives, créatives et immersives.

Exposition peintures et sculptures à Villiers-sur-Loir. En prolongement de notre longère appuyée au coteau, nous offrons la visite insolite des granges devenues atelier. J’y réalise des sculptures faites de pièces usagées d’origine agricole et viticole. Aux cimaises seront accrochées les peintures sur le thème de la vigne et du vin de notre ami Antoine Allopeau. En liaison avec la Cave du Vendômois où j’étais adhérent, les visiteurs pourront déguster les vins des Coteaux du Vendômois et s’ils le désirent repartir avec des bouteilles. .

19 Rue du Coudray Villiers-sur-Loir 41100 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 90 81

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English :

Discover the Fascinating weekend. We invite you to discover our vineyards over an exceptional weekend! Join us in the Vallée du Loir for the 11th edition of this Fascinating weekend .

L’événement Vignobles en Scène exposition peintures et sculptures à Villiers-sur-Loir Villiers-sur-Loir a été mis à jour le 2026-07-28 par OT de Vendome Territoires Vendomois