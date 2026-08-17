Vignobles en Scène Menu accord mets et vins Luberon et Ventoux L’Atelier… L’Art des mets Taillades

Informations pratiques

Taillades

Vignobles en Scène Menu accord mets et vins Luberon et Ventoux

L’Atelier… L’Art des mets 500 route de Robion Taillades Vaucluse

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

/personne + supplément vin

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:15:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Dans le cadre de Vignobles en Scène, l’Atelier l’Art des Mets propose un menu d’exception à base de produits locaux et de saison, accompagné d’accords mets-vins issus de domaines labellisés Vignobles & Découvertes , pour célébrer le terroir du Luberon.

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L’Atelier… L’Art des mets 500 route de Robion Taillades 84300 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 72 37 55

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English :

As part of Vignobles en Sc%E8ne, L’Atelier l’Art des Mets is offering an exceptional menu featuring local and seasonal ingredients, paired with wines from estates certified “Vignobles & Découvertes,” to celebrate the Luberon terroir.

L’événement Vignobles en Scène Menu accord mets et vins Luberon et Ventoux Taillades a été mis à jour le 2026-08-17 par Destination Luberon Monts de Vaucluse