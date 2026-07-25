Vignobles en Scène Spectacle Ni Dieux, ni maîtres … mais du rouge d’Alsace ! Gueberschwihr

Informations pratiques

Gueberschwihr

Vignobles en Scène Spectacle Ni Dieux, ni maîtres … mais du rouge d’Alsace !

35 Rue des Forgerons Gueberschwihr Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-16 18:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

Au cœur du vignoble alsacien, vivez une soirée unique alliant dégustation, humour et terroir avec Éric Boschman, Meilleur Sommelier de Belgique. Découvrez les vins du Domaine Scherb dans une ambiance conviviale, suivie d’un banquet gourmand.

Au cœur du vignoble alsacien, Terra Vinum accueille Éric Boschman, humoriste et Meilleur Sommelier de Belgique, pour une soirée spectacle-dégustation dans le cadre de la tournée Show Must Go Wine.

Lors de cette soirée œnotouristique, partez à la découverte des vins du Domaine Scherb autrement, entre humour, dégustation, patrimoine et convivialité.

Depuis plusieurs générations, le Domaine Scherb entretient un lien fidèle avec la Belgique. Georges Scherb continue aujourd’hui encore de prendre la route deux fois par an, au volant de sa camionnette, pour livrer lui-même ses clients belges. Une relation durable, fondée sur l’authenticité, la proximité et la convivialité, qui trouve naturellement son écho dans cette soirée avec Éric Boschman, figure belge du vin et de la scène.

Le rendez-vous est donné à 18 h 00 à Terra Vinum. Après l’accueil, les participants rejoindront le caveau historique de la famille Scherb par un court parcours guidé à travers les vignes et le village.

À 19 h 00, Éric Boschman débutera son spectacle, spécialement adapté à l’Alsace, à ses vins, à son art de vivre et à son Pinot Noir d’Alsace, qui monte, qui monte !

Pendant le spectacle, trois vins du Domaine Scherb seront dégustés un vin blanc, une bulle et un Pinot Noir d’Alsace.

Durée du spectacle environ 1 heure.

La soirée se prolongera autour d’un banquet terroir convivial, réalisé par le restaurant Belle Vue, avec la possibilité d’échanger avec Georges Scherb et Éric Boschman, ainsi que d’acheter les vins dégustés au cours de la soirée.

Offre séjour jusqu’au 15 août 2026

Vous avez réservé votre billet pour le spectacle ? Profitez de 10 % de réduction sur votre séjour à Terra Vinum. Pour deux nuitées réservées, une bouteille de Crémant du Domaine Scherb vous sera également offerte en chambre. Pour recevoir votre code promotionnel, contacter directement l’hôtel avec votre numéro de billet. .

35 Rue des Forgerons Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 22 22 reception@hotel-terravinum.com

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English :

In the heart of the Alsatian vineyards, enjoy a unique evening combining wine tasting, humor, and local flavors with Éric Boschman, Belgium’s Best Sommelier. Discover the wines of Domaine Scherb in a friendly atmosphere, followed by a gourmet banquet.

L’événement Vignobles en Scène Spectacle Ni Dieux, ni maîtres … mais du rouge d’Alsace ! Gueberschwihr a été mis à jour le 2026-07-25 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach