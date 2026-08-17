Vignobles en Scène Vigneron d’un jour Route de Roquefraiche Lauris

Informations pratiques

Lauris

Vignobles en Scène Vigneron d’un jour

Route de Roquefraiche Domaine de Fontenille Lauris Vaucluse

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 10:30:00

fin : 2026-10-18 13:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Créer son propre vin à partir de différentes parcelles de vin rouge du domaine.

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Route de Roquefraiche Domaine de Fontenille Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 98 00 00 oenotourisme@domainedefontenille.com

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English :

Create your own wine from different red wine plots on the estate.

L’événement Vignobles en Scène Vigneron d’un jour Lauris a été mis à jour le 2026-08-17 par Destination Luberon Monts de Vaucluse