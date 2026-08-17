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AGENDA · Lauris

Vignobles en Scène Vigneron d’un jour Route de Roquefraiche Lauris

vendredi 16 octobre 2026 · Route de Roquefraiche · Lauris

Informations pratiques

Début
vendredi 16 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Route de Roquefraiche
Adresse
Domaine de Fontenille
Ville
84360 Lauris
Département
Vaucluse
Tarif
90 90 90

Lauris

Vignobles en Scène Vigneron d’un jour

Route de Roquefraiche Domaine de Fontenille Lauris Vaucluse

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 10:30:00
fin : 2026-10-18 13:00:00

Date(s) :
2026-10-16

Créer son propre vin à partir de différentes parcelles de vin rouge du domaine.
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Route de Roquefraiche Domaine de Fontenille Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 98 00 00  oenotourisme@domainedefontenille.com

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English :

Create your own wine from different red wine plots on the estate.

L’événement Vignobles en Scène Vigneron d’un jour Lauris a été mis à jour le 2026-08-17 par Destination Luberon Monts de Vaucluse

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