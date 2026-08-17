Vignobles en Scène Vigneron d’un jour Route de Roquefraiche Lauris
vendredi 16 octobre 2026 · Route de Roquefraiche · Lauris
Informations pratiques
Lauris
Vignobles en Scène Vigneron d’un jour
Route de Roquefraiche Domaine de Fontenille Lauris Vaucluse
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 10:30:00
fin : 2026-10-18 13:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Créer son propre vin à partir de différentes parcelles de vin rouge du domaine.
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Route de Roquefraiche Domaine de Fontenille Lauris 84360 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 98 00 00 oenotourisme@domainedefontenille.com
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English :
Create your own wine from different red wine plots on the estate.
L’événement Vignobles en Scène Vigneron d’un jour Lauris a été mis à jour le 2026-08-17 par Destination Luberon Monts de Vaucluse
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