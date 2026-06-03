Vik Sings The Blues Le Melville Paris

Viktorija Gečytė, finaliste du prestigieux Concours International Sarah Vaughan aux côtés de Samara Joy, De la joie débridée à la mélancolie, aucune autre forme de musique ne communique plus d’émotion authentique que le blues ! C’est cette émotion et que Viktorija Gečytė et son quartet international se proposent de partager avec vous au gré de leurs interprétations blues de Billie Holiday, Nina Simone, Thelonious Monk, Sting, Tom Waits, James Taylor et d’autres.

Viktorija Gecyte : chant – Lead

Yoan Fernandez : guitare

Peter Giron : contrebasse

Mourad Benhammou : batterie

Viktorija Gečytė, finaliste du Concours International Sarah Vaughan, emporte les émotions du blues avec son quartet, réinterprétant les classiques de légendes comme Billie Holiday et Nina Simone.

Le mercredi 08 juillet 2026

de 20h30 à 23h00

payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-08T23:30:00+02:00

fin : 2026-07-09T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-08T20:30:00+02:00_2026-07-08T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=5626



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