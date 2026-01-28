Vikowski au Supersonic SUPERSONIC Paris

VIKOWSKI (22h00)

(Post punk – Icy Cold Records – Milan, ITA)

Vikowski est un groupe italien de new wave/post-punk basé à Milan. Leur son allie une esthétique minimaliste à des paroles chargées d’émotion qui explorent la solitude, la transformation et les conflits intérieurs.

Influencé par des artistes tels que Joy Division, The Cure et Interpol, le groupe se forge une identité sonore distincte où la mélancolie et la tension coexistent avec une subtile sensation d’exaltation et une touche cinématographique.

Les 3 influences : Joy Division, The Cure & Interpol

Il faut venir si vous aimez… Joy Division, The Cure & The Smiths

Le jeudi 18 juin 2026

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

