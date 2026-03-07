Village de l’emploi – spécial Bac+2 et plus Centre Expo de Nantes Métropole Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-17 09:00 – 12:00

Gratuit : oui Sans inscription Tout public

En collaboration avec France Travail, l’APEC et Nantes Métropole, l’Atdec organise un forum emploi et formation à destination des Bac +2 et plus le mercredi 17 juin 2026 de 9h à 12h, au Centre des expositions de Nantes Métropole. Des centaines d’opportunités seront accessibles à partir d’un niveau Bac+2 pour les participants à ce forum multi-secteurs (CDI, CDD, Alternance, Formation, etc.).Il réunira près d’une quarantaine d’entreprises et d’acteurs, organismes de formation notamment. Nous pouvons d’ores et déjà citer l’Université de Nantes, Daher, Decathlon, Experis, Uneek, Enedis, Eurofins, la Marine nationale, Ben Touch, Capgemini, la SNCF. D’autres acteurs économiques du territoire seront présents, ainsi que des acteurs associatifs, notamment Mozaïk RH, sur le pôle Conseils & Coaching pour mieux préparer ses démarches et candidatures, ainsi qu’un espace spécifique dédié à l’accès à l’emploi dans le numérique ! Venez avec votre CV, votre motivation et votre curiosité. Plus d’information sur le forum sur https://www.atdec.org/evenements/village-de-lemploi-bac2-et-plus/

Centre Expo de Nantes Métropole Centre-ville Nantes 44000

http://www.nantesmetropole.fr 06 15 50 24 91 https://www.atdec.org/evenements/village-de-lemploi-bac2-et-plus/



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