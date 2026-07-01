Village des Artisans, Cours Cambronne, Nantes
dimanche 20 septembre 2026 · Cours Cambronne · Nantes
Informations pratiques
Village des Artisans Dimanche 20 septembre, 10h00 Cours Cambronne Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Venez découvrir les artisans du patrimoine dans le village des artisans. Ils réaliseront des démonstrations de leur savoir-faire : tailleurs de pierre, couvreurs-zingueurs, menuisiers, doreurs, vitraillistes, staffeur, architectes…
Une Exposition d’une maquette pédagogique d’une ville médiévale sera présentée, animée par un jeu de cartes « Cherche et trouve ».
Des activités ludiques pour les enfants et familles seront proposés autour des métiers du patrimoine.. puzzles, activité autour du vitrail, des ardoises, de la pierre…
Cours Cambronne Cours Cambronne Nantes Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire
Venez découvrir les artisans du patrimoine dans le village des artisans. Ils réaliseront des démonstrations de leur savoir-faire : tailleurs de pierre, couvreurs-zingueurs, menuisiers, doreurs, Une…
© Nantes Renaissance
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