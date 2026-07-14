Village des Sciences Animation “De l’eau dans notre assiette !” Place Sokoburu Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Village des Sciences Animation “De l’eau dans notre assiette !”

Place Sokoburu Boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:15:00

fin : 2026-10-10 11:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Pour les familles et enfants de plus de 6 ans.

Derrière chaque repas se cache une ressource invisible l’eau !

Venez comprendre l’impact de votre alimentation sur l’eau et le climat.

Eau invisible, modèles agricoles, alimentation responsable découvrez comment l’agriculture impacte notre environnement et les solutions qui existent pour allier saveurs et préservation de la nature. .

Place Sokoburu Boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

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English : Village des Sciences Animation “De l’eau dans notre assiette !”

L’événement Village des Sciences Animation “De l’eau dans notre assiette !” Hendaye a été mis à jour le 2026-07-11 par Hendaye Tourisme & Commerce