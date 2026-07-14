Village des Sciences Animation “De l’eau dans notre assiette !” Place Sokoburu Hendaye
samedi 10 octobre 2026 · Place Sokoburu · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Village des Sciences Animation “De l’eau dans notre assiette !”
Place Sokoburu Boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 10:15:00
fin : 2026-10-10 11:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Pour les familles et enfants de plus de 6 ans.
Derrière chaque repas se cache une ressource invisible l’eau !
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Place Sokoburu Boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34
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English : Village des Sciences Animation “De l’eau dans notre assiette !”
L’événement Village des Sciences Animation “De l’eau dans notre assiette !” Hendaye a été mis à jour le 2026-07-11 par Hendaye Tourisme & Commerce
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