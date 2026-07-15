Village des Sciences Balade botanique “Plantes du littoral histoires, usages et découvertes” Place Sokoburu Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Village des Sciences Balade botanique “Plantes du littoral histoires, usages et découvertes”

Place Sokoburu Boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 11:45:00

fin : 2026-10-10 13:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Pour les adultes et jeunes de plus de 7 ans.

Par Marlène Homate.

Au fil de la promenade, nous apprendrons à observer les plantes du littoral, les identifier et à découvrir leurs histoires ainsi que leurs usages alimentaires et

médicinaux traditionnels. .

Place Sokoburu Boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Village des Sciences Balade botanique “Plantes du littoral histoires, usages et découvertes”

L’événement Village des Sciences Balade botanique “Plantes du littoral histoires, usages et découvertes” Hendaye a été mis à jour le 2026-07-11 par Hendaye Tourisme & Commerce