Village des Sciences Balade botanique “Plantes du littoral histoires, usages et découvertes” Place Sokoburu Hendaye
samedi 10 octobre 2026 · Place Sokoburu · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Village des Sciences Balade botanique “Plantes du littoral histoires, usages et découvertes”
Place Sokoburu Boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 11:45:00
fin : 2026-10-10 13:00:00
Date(s) :
2026-10-10
Pour les adultes et jeunes de plus de 7 ans.
Par Marlène Homate.
Au fil de la promenade, nous apprendrons à observer les plantes du littoral, les identifier et à découvrir leurs histoires ainsi que leurs usages alimentaires et
médicinaux traditionnels. .
Place Sokoburu Boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34
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English : Village des Sciences Balade botanique “Plantes du littoral histoires, usages et découvertes”
L’événement Village des Sciences Balade botanique “Plantes du littoral histoires, usages et découvertes” Hendaye a été mis à jour le 2026-07-11 par Hendaye Tourisme & Commerce
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