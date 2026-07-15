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AGENDA · Hendaye

Village des Sciences Balade botanique “Plantes du littoral histoires, usages et découvertes” Place Sokoburu Hendaye

samedi 10 octobre 2026 · Place Sokoburu · Hendaye

Informations pratiques

Début
samedi 10 octobre 2026
Fin
samedi 10 octobre 2026
Heure de début
11:45:00
Lieu
Place Sokoburu
Adresse
Boulevard de la Mer
Ville
64700 Hendaye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hendaye

Village des Sciences Balade botanique “Plantes du littoral histoires, usages et découvertes”

Place Sokoburu Boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 11:45:00
fin : 2026-10-10 13:00:00

Date(s) :
2026-10-10

Pour les adultes et jeunes de plus de 7 ans.

Par Marlène Homate.

Au fil de la promenade, nous apprendrons à observer les plantes du littoral, les identifier et à découvrir leurs histoires ainsi que leurs usages alimentaires et
médicinaux traditionnels.   .

Place Sokoburu Boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34 

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English : Village des Sciences Balade botanique “Plantes du littoral histoires, usages et découvertes”

L’événement Village des Sciences Balade botanique “Plantes du littoral histoires, usages et découvertes” Hendaye a été mis à jour le 2026-07-11 par Hendaye Tourisme & Commerce

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