Village des Sciences Causerie “Les plantes qui nous nourrissent” Place Sokoburu Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Village des Sciences Causerie “Les plantes qui nous nourrissent”

Place Sokoburu Boulevard de la Mer Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 11:00:00

fin : 2026-10-10 11:45:00

Date(s) :

2026-10-10

Pour les familles et enfants de plus de 6 ans.

Avec Jeanette Breton / KANPOAN NATURE+CULTURE

Dans nos assiettes, une incroyable variété de plantes est présente tout au long de l’année. Leur origine est souvent lointaine.

Lesquelles viennent d’Europe, lesquelles d’Asie ?

La tomate est-elle toujours rouge et le maïs toujours jaune ?

En vidant un panier de légumes, découvrons, explorons, voyageons avec les plantes .

Place Sokoburu Boulevard de la Mer Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Village des Sciences Causerie “Les plantes qui nous nourrissent”

L’événement Village des Sciences Causerie “Les plantes qui nous nourrissent” Hendaye a été mis à jour le 2026-07-11 par Hendaye Tourisme & Commerce