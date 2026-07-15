Village des Sciences Conférence Mondes virtuels, un voyage de l’informatique aux autres sciences Place Sokoburu Hendaye

Informations pratiques

Hendaye

Village des Sciences Conférence Mondes virtuels, un voyage de l’informatique aux autres sciences

Place Sokoburu Auditorium Sokoburu Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 16:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Par Marie-Paule CANI.

Les représentations visuelles sont essentielles en science, car elles facilitent

l’intuition et permettent la communication des idées.

Si les croquis 2D ont évolué vers des représentations 3D, plus riches et parfois animées, ces dernières ne permettent pas aux scientifiques d’interagir avec leurs modèles ni de changer d’hypothèses à la volée pour en expérimenter les effets.

Dans cet exposé, nous explorerons la création de mondes virtuels interactifs pour l’illustration des phénomènes et l’expérimentation en science.

Nous montrerons qu’une combinaison d’interfaces de création expressives et de modèles intelligents, basés soit sur des connaissances préalables, soit sur des mécanismes d’apprentissage, peut aider à atteindre cet objectif.

Ces idées seront illustrées par une variété d’exemples… .

Place Sokoburu Auditorium Sokoburu Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 20 00 34

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English : Village des Sciences Conférence Mondes virtuels, un voyage de l’informatique aux autres sciences

L’événement Village des Sciences Conférence Mondes virtuels, un voyage de l’informatique aux autres sciences Hendaye a été mis à jour le 2026-07-11 par Hendaye Tourisme & Commerce