Village estival aux Gauchetières 2026 Nogent-le-Rotrou
mercredi 26 août 2026 · Nogent-le-Rotrou
Informations pratiques
Nogent-le-Rotrou
Village estival aux Gauchetières 2026
Rue du Val Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-26
Le village estival s’installe rue du Val, autour du city stade des Gauchetières avec des structures gonflables tous les jours. De nombreuses animations vous y attendent !
Ouvert du 26 au 29 Août de 14h à 18h pour le grand public.
Accès libre.
Le village estival s’installe rue du Val, autour du city stade des Gauchetières avec des structures gonflables tous les jours.
Ouvert du 26 au 29 Août de 14h à 18h pour le grand public.
Un joli programme de divertissement en plein air vous attend !!
Accès libre .
Rue du Val Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 29 68 68
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English :
The summer village is set up on Rue du Val, around the Gauchetières City Stadium, with inflatable attractions every day. Lots of fun activities await you there!
Open August 26–29 from 2:00 p.m. to 6:00 p.m. to the general public.
Free admission.
L’événement Village estival aux Gauchetières 2026 Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-07-09 par OTs DU PERCHE
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