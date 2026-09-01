Village santé et sécurité patients Parvis de l’entrée de l’hôpital Niveau 1 Vaux-sur-Mer
jeudi 17 septembre 2026 · Parvis de l'entrée de l'hôpital Niveau 1 · Vaux-sur-Mer
Informations pratiques
Vaux-sur-Mer
Village santé et sécurité patients
Parvis de l’entrée de l’hôpital Niveau 1 20 Avenue Saint-Sordelin Plage Vaux-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 11:00:00
fin : 2026-09-17 15:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Découvrez les stands des professionnels de la santé diététiciennes, programmes d’éducation thérapeutique, directives anticipées, CPAM, Association ADF Sud-Ouest, UTTEP, CPTS et MACSF.
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Parvis de l’entrée de l’hôpital Niveau 1 20 Avenue Saint-Sordelin Plage Vaux-sur-Mer 17640 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 53 00 mairie@vaux-atlantique.com
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English :
Check out the booths set up by healthcare professionals: dietitians, therapeutic education programs, advance care planning, CPAM, the ADF Sud-Ouest Association, UTTEP, CPTS, and MACSF.
L’événement Village santé et sécurité patients Vaux-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-17 par Mairie de Vaux-sur-mer
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