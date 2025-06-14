VILLAGES EN SCÈNE Sous la table Cie Les Zerkiens Beaulieu-sur-Layon

VILLAGES EN SCÈNE Sous la table Cie Les Zerkiens

Salle Saint-Louis Beaulieu-sur-Layon Maine-et-Loire

Début : 2026-01-28

2026-01-28

Théâtre

Enfant, qui n’a pas expérimenté le plaisir de se glisser sous la table pour observer le monde sous l’angle inattendu du dessous ? Là où les lumières et les sons de l’extérieur pénètrent à peine, s’ouvre le royaume de l’imaginaire, peuplé d’histoires, de voyages et de rêves…

Les Zerkiens convient petits et grands à pénétrer ce refuge, sous une table pas comme les autres, où s’animent des ombres colorées et changeantes. Soudain le couvert est dressé. D’en dessous, on assiste alors à la métamorphose de l’autre côté du miroir, c’est un repas différent qui se déroule, un repas décalé où l’absurde et la poésie prennent le dessus et bousculent avec bonheur le quotidien.

Cette installation vivante, aussi étonnante que malicieuse, se poursuit ensuite avec un labo participatif où parents et enfants auront, à leur tour, l’occasion d’expérimenter leurs propres manipulations.

15H, 16H15 ET 17H30

Jeune public, à partir de 6 mois

Tarif C

Durée 20min + 20 min de manipulation

Jauge très limitée 12 pers. / séance

Ouverture billetterie en ligne 01/09 réservé aux abonnés

Ouverture billetterie office de tourisme Brissac- Quincé et Chalonnes/Loire 02/09 .

Salle Saint-Louis Beaulieu-sur-Layon 49750 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 26 21 billetterie@villages-en-scene.fr

