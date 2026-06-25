Ville à Joie à Ciez ! le bourg Ciez

Informations pratiques

Ciez

Ville à Joie à Ciez !

le bourg Sur le terrain de pétanque Ciez Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:30:00

fin : 2026-07-04 21:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Ville à Joie débarque à Ciez pour une soirée conviviale et animée sur le terrain de pétanque !

Samedi 4 juillet, de 17h30 à 21h.

Venez rencontrer les intervenants présents et échanger avec eux autour de leurs actions et services

– Le Sourire de Christophe création artisanales et engagées avec cette association qui lutte pour la recherche contre le cancer du rein

– L’Atelier de Migoche Artisans créateurs d’objet en bois- Ciez

– Stand de présentation France Services

– Chambre d’Agriculture de la Nièvre Apporter un service au plus près des agriculteurs

– Collectif Bien-être À Entrains Rencontrez des praticiens bien-être certifié et à votre écoute

– CDC Cœur de Loire Ambassadeur du tri Tri, compostage et infos collectes

– ASSAD ADMR Cosne information sur les services à domicile et les personnes aidantes

La buvette sera assurée par le Comité des fêtes de Ciez. Côté restauration, vous pourrez compter sur l’Association du Club de pétanque de Ciez.

Et pour mettre l’ambiance, une animation Quizz Musical vous attend aussi !

On vous attend nombreux pour partager ce moment avec nous à Ciez. À bientôt !

Un grand merci à nos partenaires ! Malakoff Humanis Au service de votre Retraite, Action sociale retraite AG2R la mondiale, KLESIA, Banque des Territoires, BFC Fibre, Sécurité routière Vivre Ensemble, et la mairie de Ciez. .

le bourg Sur le terrain de pétanque Ciez 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Ville à Joie à Ciez !

L’événement Ville à Joie à Ciez ! Ciez a été mis à jour le 2026-06-25 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)