Villej’en Sport, Promenade d’Aunis, Rennes

Informations pratiques

Villej’en Sport Mercredi 23 septembre, 15h00 Promenade d’Aunis Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-23T15:00:00+02:00 – 2026-09-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-23T15:00:00+02:00 – 2026-09-23T18:00:00+02:00

Les Villej’en sport regroupent des animations sportives et culturelles sur l’espace public et notament dans les squares de Villejean. En Septembre vous y trouverez des animations telles que : de la course d’orientation, du tir à l’arc, du dodgeball, un atelier de réparation de vélo et d’autres suprises !

Promenade d’Aunis promenade d’aunis rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Evènement sportif sport gratuit

UFOLEP 35