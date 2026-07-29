Villes en scène > #DRIFT compagnie Le Clair Obscur Condé espace Condé-sur-Vire
samedi 15 mai 2027 · Condé espace · Condé-sur-Vire
Informations pratiques
Condé-sur-Vire
Villes en scène > #DRIFT compagnie Le Clair Obscur
Condé espace 2A route de Villeneuve Condé-sur-Vire Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-15 14:30:00
fin : 2027-05-15
Date(s) :
2027-05-15
Une œuvre multimédia immersive sous dôme, pour et par les enfants
#DRIFT propose à un équipage d’embarquer dans le vaisseau d’une astronaute. Tel un guide, elle accompagne les néo-spationautes dans un voyage vers le système exo-planétaire de l’étoile Trappist1E, laissant derrière eux notre système solaire et sa planète bleue, tout en croisant la route de divers phénomènes astrophysiques.
Œuvre sonore et visuelle en projection à 360°, #DRIFT est une performance arts-sciences portée par une comédienne et une écriture poétique de science-fiction, résultant de la création collaborative d’artistes des arts vivants et des arts numériques, d’un auteur de science-fiction, d’astrophysiciens et de groupes d’enfants.
Un spectacle multimédia qui suspend le public dans l’espace-temps au milieu du vide, invitant à la contemplation, la réflexion et la poésie.
Théâtre immersif, arts numériques, science-fiction 50 min Tout public, dès 7 ans .
Condé espace 2A route de Villeneuve Condé-sur-Vire 50890 Manche Normandie +33 2 33 77 87 30 solveig.bernard@conde-sur-vire.fr
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English : Villes en scène > #DRIFT compagnie Le Clair Obscur
L’événement Villes en scène > #DRIFT compagnie Le Clair Obscur Condé-sur-Vire a été mis à jour le 2026-07-21 par CD50 Culture
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