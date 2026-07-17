Villes en scène > In Limbo compagnie Anapnoi rue Chesnée Saint-Sauveur-Villages

Informations pratiques

Saint-Sauveur-Villages

Villes en scène > In Limbo compagnie Anapnoi

rue Chesnée Espace Louis Costel Saint-Sauveur-Villages Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-05 20:30:00

fin : 2027-01-05

Date(s) :

2027-01-05

Un voyage tout en jeu et en musique aux confins du coeur et du corps

In Limbo plonge dans l’univers tumultueux de l’adolescence à travers les yeux de Billie, chanteuse du groupe de musique Infernal Noise, sur le point de sortir son premier EP.

Pour évoquer les défis universels de l’adolescence, Billie puise dans ses souvenirs et dans les journaux intimes qui l’ont accompagnée durant cette période. Elle nous entraîne au

coeur de ce qui l’a menée ici et raconte comment la musique l’a aidée à émerger des limbes de l’adolescence.

Avec puissance et délicatesse, In Limbo nous embarque dans cette période de vie remplie de transformations, de découvertes, de questions intimes et sexuelles, de colères, de peurs, mais aussi de joies, d’amitiés et d’espoir.

Un spectacle réjouissant où humour, fantaisie et émotions se mêlent pour nous offrir un voyage au coeur de l’adolescence.

Théâtre, musique live 1h20 Tout public, dès 10 ans .

rue Chesnée Espace Louis Costel Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 2 33 76 52 00 rm.marais@commune-ssv.fr

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English : Villes en scène > In Limbo compagnie Anapnoi

L’événement Villes en scène > In Limbo compagnie Anapnoi Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2026-07-17 par CD50 Culture